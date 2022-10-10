11 октября Центральный округ Курска останется без газа

Газа не будет с 9:00 до 21:00 Фото: Архив "КП"

11 октября специалисты будут проводить неотложные ремонтные работы на газопроводе среднего давления. В связи с этим с 9:00 до 21:00 будет прекращена подача газа потребителям Центрального округа Курска. Курян предупреждают, что пользоваться газовыми приборами в это время запрещено.

Так, без газа временно останутся жители улиц:

Карла Маркса, 72/1 – 72/12, 71, 71-а, 71-б, 71/2 – 71/47;

Гвардейская, 32 – 42;

Светлая;

1-й, 2-й Светлый проезд;

Светлый проезд;

Светлый переулок;

Спортивная;

Олимпийская;

Смородиновая;

Фестивальная;

Братская;

Боголюбская;

Глинская;

Княжеская;

Ильинская;

Никольская;

Стретенская;

Курский Арбат;

Новая Первомайская, 1-а.