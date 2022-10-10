11 октября Центральный округ Курска останется без газа

Газа не будет с 9:00 до 21:00
Фото: Архив "КП"
11 октября специалисты будут проводить неотложные ремонтные работы на газопроводе среднего давления. В связи с этим с 9:00 до 21:00 будет прекращена подача газа потребителям Центрального округа Курска. Курян предупреждают, что пользоваться газовыми приборами в это время запрещено.
Так, без газа временно останутся жители улиц:
Карла Маркса, 72/1 – 72/12, 71, 71-а, 71-б, 71/2 – 71/47;
Гвардейская, 32 – 42;
Светлая;
1-й, 2-й Светлый проезд;
Светлый проезд;
Светлый переулок;
Спортивная;
Олимпийская;
Смородиновая;
Фестивальная;
Братская;
Боголюбская;
Глинская;
Княжеская;
Ильинская;
Никольская;
Стретенская;
Курский Арбат;
Новая Первомайская, 1-а.