Под Курском ремонт трассы от Охочевки завершат в 2023 году

Дорожные работы в регионе продолжатся до начала декабря Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Щигровском районе продолжается ремонт дороги Охочевка — Защитное — «Курск — Борисоглебск». Это объект нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 2023 года, сообщает администрация региона.

В этом году работы начали на двух участках общей протяженностью 16,1 километра. В ходе ремонта на дороге проводят фрезерование старого дорожного полотна и устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия. По этим видам работ готовность составляет более 50%.

Подрядной организации необходимо провести ремонт водопропускных труб и укрепить обочины. Также предстоит заменить бортовой камень, заасфальтировать посадочные площадки на автобусных остановках, нанести разметку термопластиком.

Завершить работы на объекте планируется в следующем году.