Под Курском нашли шесть минометных мин

Опасную находку обнаружили в Пристенском районе Фото: Светлана ВОЛКОВА

9 октября на телефон ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок о том, что местные жители нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Находку обнаружили в поселке Озерский Пристенского района Курской области. На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Здесь нашли шесть снарядов времен Великой Отечественной войны, а именно: минометные мины 50 мм. всего шесть штук. Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.