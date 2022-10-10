Курский «Сокол» потерпел седьмое поражение на старте сезона

10 октября куряне сыграют в Липецке повторный матч. Начало в 18:30. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 9 октября, в Липецке на льду ДС «Звездный» местный МХК принимал курский «Сокол». В предыдущей игре липчане уступили «Белгороду» (0:3), а куряне – «Тамбову» (2:6). Увы, наши земляки не смогли прервать серию поражений, потерпев седьмое кряду. Единственную шайбу гости провели на 17-й минуте – отличился Макар Сухорученков (1:1). Итоговый счет – 3:1 в пользу МХК «Липецк».

После вчерашнего игрового дня в восточной конференции НМХЛ лидирует саратовский «Кристалл» (15 очков). Далее располагаются пензенский «Дизелист» (12) и кирово-чепецкая «Олимпия» (11). У «Сокола» ни одного балла и 11-е промежуточное место (шайбы – 12:39). Теперь сегодня, 10 октября, куряне сыграют в Липецке повторный матч. Начало в 18:30.