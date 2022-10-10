Ночью под Курском сгорел автомобиль

Причину ЧП выясняют Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 04:51 10 октября на номер телефона ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле. ЧП произошло в поселке Селиховы Дворы Курского района.

На место происшествия выезжали пожарные – спасатели 6 ПСЧ Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

Выяснилось, что горел легковой автомобиль «ВАЗ 2115».

Пожар потушили в 05:05. Огонь уничтожил весь автомобиль.

Пожар тушили 18 человек и семь единицы техники.

Ущерб и причину пожара выясняют.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.