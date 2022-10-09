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Происшествия9 октября 2022 18:40

Под Курском в реке нашли тело женщины

ЧП произошло в Дмитриевском районе
Ольга ДАНИЛОВА
Курян просят быть осторожными на воде

Курян просят быть осторожными на воде

Фото: Светлана ВОЛКОВА

9 Октября в ГУ МЧС России по Курской области сообщили о гибели на воде в поселке Гишино Дмитриевского района Курской области. На место происшествия выезжали оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона , группа специальных и водолазных работ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи.

Из реки Свапа здесь достали тело 61-летней женщины.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если Вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимают круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.