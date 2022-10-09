В Курской области водителя подозревают в насилии по отношению к автоинспектору

В Курской области 34-летнего мужчину подозревают в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Как сообщили в региональном СУ СКР, вечером 26 сентября на трассе «Курск-Льгов-Рыльск» в Октябрьском районе водителя остановил сотрудник ДПС для проверки документов. Мужчина вышел на улицу и начал проявлять агрессию. Ругаться матом, а затем применил насилие в отношении автоинспектора.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.