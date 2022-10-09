Курские «Русичи» провели первый в истории матч в баскетбольной Суперлиге

Константин Глазырин (слева). Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

Накануне, 8 октября, в спортивно-концертном комплексе курские «Русичи» провели исторический поединок – первый раз сыграли в мужской баскетбольной Суперлиге. Увы, отпраздновать победу хозяевам паркета не удалось, больно силен был соперник. Бронзовый призер прошлого розыгрыша «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) добился волевого успеха. «Русичей» хватило на первую четверть (27:25), но в дальнейшем инициативой владели гости, выигравшие три остальных отрезка. Итоговый счет – 94:71 в пользу клуба из райцентра Свердловской области. Лучшим минувшим вечером у курского клуба был Константин Глазырин. На его счету 27 очков (пять из пяти трехочковых бросков) и семь подборов. У Ивана Аладко 19 очков.

Теперь 11 октября «Русичи» примут дома действующего чемпиона Суперлиги – БК «Уралмаш» (Екатеринбург). Начало игры в 19:00.