Безвыгрышная серия курского «Авангарда» достигла пяти матчей

Победу динамовцам принес игрок «Авангарда» - на 55-й минуте Донцов срезал мяч в свои ворота. Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Вчера, 8 октября, в поединке 15-го тура второй лиги в группе 3 курский «Авангард» встречался в Брянске с местным «Динамо». Перед очной встречей хозяева занимали первое место (30 очков), куряне – второе (29). Увы, наши парни не смогли не только выйти в единоличные лидеры, но и не сохранили минимальное отставание. А победу динамовцам принес игрок «Авангарда» - на 55-й минуте Донцов срезал мяч в свои ворота. Итог – 1:0 в пользу брянского клуба. Таким образом, безвыигрышная серия курян достигла пяти матчей (=2-3) с учетом Кубка.

«Авангард»: Терешкин, Бобрышов (Петрищев, 79), Горбулин (Пономарев, 60), Войнов, Беляев, Набатов (Земсков, 46), Имуллин (Барбашов, 46), Мингазов, Игнатенко, Лошков (Донцов, 46), Агеев.

После вчерашней игры лидерство в подгруппе 1 упрочило «Динамо» (33 очка). Далее располагаются «Авангард» (29) и московский «Сахалинец» (27). Теперь 15 октября подопечные Дениса Гершуна примут на своем поле дубль столичной «Родины» (четвертое место, 26 очков).

Что касается бомбардирской гонки, то наш Михаил Земсков продолжает удерживать единоличное лидерство – у него десять точных ударов. В ТОП-3 также входят Илья Рубцов из «Сахалинца» и Роман Изотов из «Арсенала-2» (по восемь).