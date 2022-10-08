Курский «Сокол» во второй раз проиграл мичуринскому «Тамбову»

Куряне до сих пор не набрали ни одного очка. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 7 октября, в Мичуринске на ледовой арене «Темп» местный МХК «Тамбов» принимал курский «Сокол». После победы в первом матче со счетом 6:2 хозяева льда умудрились скопировать итоговые цифры на табло.

Что самое интересное, так это ход матча. Куряне встрепенулись (или огрызнулись в виде заброшенной шайбы) вновь при счете 0:4. Такое сложно повторить, но это произошло. У наших отличились Богдан Кусков (44-я, 1:4) и Владимир Авсеенок (52-я, 2:6). Итог – 6:2 в пользу МХК «Тамбов».

После вчерашнего игрового дня в восточной конференции НМХЛ лидирует саратовский «Кристалл» (15 очков). Далее располагаются пензенский «Дизелист» (12) и «Тамбов» (десять). У «Сокола» ни одного балла и 11-е промежуточное место (шайбы – 11:36). Теперь 9 и 10 октября куряне сыграют в Липецке с местным МХК.