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Спорт8 октября 2022 17:36

Курский «Сокол» во второй раз проиграл мичуринскому «Тамбову»

Наши хоккеисты остались на дне восточной конференции НМХЛ
Алексей СЕРГУНИН
Куряне до сих пор не набрали ни одного очка. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Куряне до сих пор не набрали ни одного очка. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 7 октября, в Мичуринске на ледовой арене «Темп» местный МХК «Тамбов» принимал курский «Сокол». После победы в первом матче со счетом 6:2 хозяева льда умудрились скопировать итоговые цифры на табло.

Что самое интересное, так это ход матча. Куряне встрепенулись (или огрызнулись в виде заброшенной шайбы) вновь при счете 0:4. Такое сложно повторить, но это произошло. У наших отличились Богдан Кусков (44-я, 1:4) и Владимир Авсеенок (52-я, 2:6). Итог – 6:2 в пользу МХК «Тамбов».

После вчерашнего игрового дня в восточной конференции НМХЛ лидирует саратовский «Кристалл» (15 очков). Далее располагаются пензенский «Дизелист» (12) и «Тамбов» (десять). У «Сокола» ни одного балла и 11-е промежуточное место (шайбы – 11:36). Теперь 9 и 10 октября куряне сыграют в Липецке с местным МХК.