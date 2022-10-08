За сутки ковид подтвердился у 151 курянина

Заболеваемость ковид в регионе снижается Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 8 октября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 146 174 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 151 - за последние сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 202 человека, на ИВЛ – десять (семь – инвазивная, трое – неинвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии в регионе от ковид скончались 2514 человек. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Ранее КП сообщала, что в службе скорой медицинской помощи Курской области продолжается централизация. На данный момент к городской станции присоединили уже 21 отделение «скорой» районов. Так, с 1 октября в единую службу СМП региона вошли подстанции Касторенского, Горшеченского, Тимского, Черемисиновского и Советского районов.

- Централизация позволила повысить уровень готовности службы к оперативному реагированию в чрезвычайных ситуациях и оказанию медицинской помощи пострадавшим, - говорят в областной администрации.