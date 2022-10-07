Курское «Динамо» одержало первую домашнюю победу в сезоне-2022/23

Анна Буровая (№9) сегодня набрала восемь очков. Фото со страницы ЖБК "Динамо" в VK.

Сегодня, 7 октября, в Курске состоялся матч регулярного чемпионата России по баскетболу среди женщин в Премьер-лиге. Местное «Динамо» принимало на своем паркете ростовский «Пересвет-ЮФУ». Казалось, что хозяйки с первой четверти создадут солидный задел. Но ростовчанки умудрились сохранить перевес в счете аж до третьей четверти. Выиграв первый отрезок (24:17), «Пересвет-ЮФУ» проиграл второй куда скромнее (17:20), и лишь во второй половине игры все встало на свои места. 19:8, 14:7 и итоговые 70:56 в пользу действующих чемпионок страны. Самыми результативными в составе хозяев стали Елизавета Шабанова (14 очков), Эва Лисец (13) и Евгения Фролкина (11).

После двух туров сразу пять клубов имеют в своем активе по четыре очка. Помимо наших девушек, это УГМК из Екатеринбурга, «Ника» из Сыктывкара, московский МБА и «Надежда» из Оренбургской области. Теперь 11 октября курянки сыграют в Москве с местным «Динамо» (12-е место, два очка). Начало в 16:00.