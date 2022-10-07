Уровень безработицы в Курской области составляет 0,48 процентов

182 предприятия организовали временную занятость для работников, которые находятся под риском увольнения Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В областной администрации сообщают, что уровень регистрируемой безработицы в Курской области составляет 0,48 процентов. Кроме этого, сведений о массовых увольнениях сотрудников не поступало.

С момента введения санкций 21 работодатель региона заявил в службу занятости о введении режимов ограниченной деятельности, из них уже 16 возобновили ее в полном объеме, пять ввели режим простоя в отношении 51 работника, из которых четыре – магазины иностранных брендов.

Также на сегодняшний день 182 предприятия организовали временную занятость для работников, которые находятся под риском увольнения, общественные работы для ищущих и безработных граждан. Также два предприятия получили субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с профессиональным обучением и дополнительным образованием сотрудников, находящихся под риском увольнения.