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Общество7 октября 2022 14:59

Три педагога получили звание «Заслуженный учитель Курской области»

Награды вручил губернатор Роман Старовойт
Кристина ГОРБАТЕНКО
Торжественная церемония прошла в Доме Советов

Торжественная церемония прошла в Доме Советов

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске в Доме Советов в честь Международного дня учителя вручили награды курским педагогам. Отличившихся работников образования региона поздравил губернатор Курской области Роман Старовойт.

- Сейчас со стороны государства принимаются беспрецедентные меры – начата большая программа капремонта школ, строятся новые учреждения и ремонтируются действующие, поддерживаются вузы. Мы понимаем, что педагог должен работать в комфортных современных условиях, использовать современное оборудование, - сказал губернатор.

На торжественной церемонии трем педагогам Курской области было присвоено звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». В этом году впервые присвоили профессиональное звание «Заслуженный учитель Курской области», его получили три педагога. Также глава региона вручил федеральные и региональные награды.