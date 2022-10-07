Три педагога получили звание «Заслуженный учитель Курской области»

Торжественная церемония прошла в Доме Советов Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске в Доме Советов в честь Международного дня учителя вручили награды курским педагогам. Отличившихся работников образования региона поздравил губернатор Курской области Роман Старовойт.

- Сейчас со стороны государства принимаются беспрецедентные меры – начата большая программа капремонта школ, строятся новые учреждения и ремонтируются действующие, поддерживаются вузы. Мы понимаем, что педагог должен работать в комфортных современных условиях, использовать современное оборудование, - сказал губернатор.

На торжественной церемонии трем педагогам Курской области было присвоено звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». В этом году впервые присвоили профессиональное звание «Заслуженный учитель Курской области», его получили три педагога. Также глава региона вручил федеральные и региональные награды.