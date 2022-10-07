В 2022 году в Курской области бригады детской реанимации перинатального центра совершили 112 выездов

14 выездов медики совершили в Москву Фото: Архив "КП"

Дежурные врачи областного перинатального центра в режиме онлайн следят за ситуацией в роддомах, занимаются решением вопроса экстренного перевода и транспортировки беременных, новорожденных и гинекологических больных в специализированные отделения перинатального центра.

Так, в областной администрации рассказали, что в 2022 году бригады детской реанимации перинатального центра совершили 112 выездов, из них – 14 в Москву и 98 по Курской области. В среднем, один-два раза в месяц возникают ситуации, когда медики ОПЦ сопровождают своих новорожденных пациентов в столичные клиники.

Также специалисты центра в режиме онлайн консультируют в сложных случаях, а при необходимости специализированная акушерско-реанимационная и неонатальная бригады готовы тут же выехать, оказывая помощь на месте, либо же транспортируют больных в критических состояниях, продолжая лечение в реанимобиле.