В Курске в ДТП погиб мотоциклист

Столкнулись легковушка и мотоцикл Фото: Архив "КП"

Как сообщают в региональном УГИБДД, 6 октября примерно в 14:20 в районе дома № 1 «Г» по улице Пост Кривец, автомобиль «Тойота Рав 4», под управлением 65-летнего водителя, столкнулся с мотоциклом «Ямаха», за рулем которого был 32-летний водитель.

В результате ДТП водитель мотоцикла скончался, а водитель автомобиля «Тайота Рав 4» получил ранения и был доставлен в больницу.

По факту аварии проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 6 октября в Курской области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла в Дмитриевском районе на 91 километре автодороги «Тросна – Калиновка». По предварительным данным, примерно в 01:10 автомобиль «Фольксваген Поло», под управлением 36-летнего водителя, столкнулся с грузовиком «МАЗ» с прицепом, за рулем которого был 36-летний водитель.

В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген» получил ранения и был доставлен в больницу.