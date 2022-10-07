В Железногорске Курской области горел автомобиль

Машина горела на улице Воинов Интернацианалистов Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 7 октября в 09:16. На улице Воинов Интернацианалистов в Железногорске горел автомобиль.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции и работники скорой помощи.

По прибытии в 09:18 огнеборцы незамедлительно начали тушить пожар. Загорание было локализовано в 09:20, справиться с огнем удалось в 09:21. Пожар тушили 11 человек и четыре единицы техники.

- В результате пожара огнем повреждена проводка автомобиля в моторном отсеке. Пострадавших нет, - сообщают в региональном МЧС.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».