В Курске изменили схему движения на перекрестке улиц Энгельса и Красной Армии

Ночью нанесли разметку термопластиком треугольника безопасности Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В городской администрации сообщили, что теперь, приближаясь к улице Красной Армии с крайней правой полосы по улице Энгельса, транспорт может осуществлять движение только направо — за исключением троллейбуса, маршрут движения которого проходит по контактной электросети.

Как говорят в комитете дорожного хозяйства, сегодня ночью уже нанесли разметку термопластиком треугольника безопасности согласно Проекту организации дорожного движения. Этот треугольник позволит транспортным средствам осуществлять выезд с улицы Красной Армии на улицу Энгельса без создания помех движению автомобилей, которые продолжают путь по Энгельса в прямом направлении.