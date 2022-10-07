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Общество7 октября 2022 11:21

В Курске изменили схему движения на перекрестке улиц Энгельса и Красной Армии

Такие нововведения облегчат движение транспорта на этом участке
Кристина ГОРБАТЕНКО
Ночью нанесли разметку термопластиком треугольника безопасности

Ночью нанесли разметку термопластиком треугольника безопасности

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В городской администрации сообщили, что теперь, приближаясь к улице Красной Армии с крайней правой полосы по улице Энгельса, транспорт может осуществлять движение только направо — за исключением троллейбуса, маршрут движения которого проходит по контактной электросети.

Как говорят в комитете дорожного хозяйства, сегодня ночью уже нанесли разметку термопластиком треугольника безопасности согласно Проекту организации дорожного движения. Этот треугольник позволит транспортным средствам осуществлять выезд с улицы Красной Армии на улицу Энгельса без создания помех движению автомобилей, которые продолжают путь по Энгельса в прямом направлении.