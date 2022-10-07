На границе Курской области неизвестные вступили в перестрелку с сотрудниками УФСБ

Курян просят сообщать о подозрительных предметах и гражданах Фото: Светлана ВОЛКОВА

Группа неизвестных мужчин устроила перестрелку с сотрудниками УФСБ в приграничном Беловском районе Курской области, сообщает газета "Друг для друга".

По предварительным данным, одетых в камуфляж мужчин ночью силовики остановили для проверки документов. Это произошло около хутора Кучеров, что рядом с государственной границей с Украиной, информирует издание.

В Курской области действие «желтого» уровня террористической опасности продлено с 7 октября на 15 суток до 22 октября.

Об этом сообщили в администрации региона.

- Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112, - сказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Накануне, 6 октября, ВСУ дважды обстреляли регион. Один человек погиб.