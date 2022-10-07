В Курске начали ремонт улицы Перекальского

На Перекальского планируют также отремонтировать колодцы Фото: Светлана ВОЛКОВА

Объект включен в план реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год, работы выполняют досрочно. Длина объекта составляет более 1,7 километров, сообщили в обладминистрации:

- Специалисты приступили к фрезерованию асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на участке от пересечения улиц Дубровинского и Интернациональной. Изношенный асфальт планируют убрать на более чем 50 тысячах квадратных метрах проезжей части. На следующем этапе дорожники проведут устройство двух слоев нового асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, на Перекальского планируют отремонтировать колодцы инженерных сетей с заменой люков, установить новые решетки ливневой канализации, местами заменить бортовой камень и отремонтировать изношенное асфальтобетонное покрытие на тротуарах. Завершающим штрихом должна стать дорожная разметка из термопластика.

В 2022 году по плану нацпроекта БКД в Курске ремонтируют свыше 50 километров улично-дорожной сети. Работы выполнены более чем на 90%. Дорожный сезон должны завершить к концу ноября.