Курский «Сокол» проиграл клубу из райцентра Тамбовской области

"Сокол" потерпел пятое поражение в пяти матчах. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 6 октября, в Мичуринске на ледовой арене «Темп» местный МХК «Тамбов» принимал курский «Сокол». Увы, нашим парням вновь не удалось испытать радость победы.

Дубль у хозяев оформил Семен Просвирнин (9-я, 2:0, 25-я, 4:0), по разу отличились Иван Климкин (7-я, 1:0), Даниил Цехановский (14-я, 3:0), Расим Шакиров (37-я, 5:1) и Алексей Долишня (53-я, 6:2). У курского клуба точными бросками отметились Юрий Вохмянин (36-я, 1:4) и Александр Авсеенок (41-я, 2:5). Итог – 6:2 в пользу мичуринцев.

После сегодняшнего игрового дня в восточной конференции НМХЛ лидирует саратовский «Кристалл» (15 очков). Далее располагаются пензенский «Дизелист» (12) и МХК «Тамбов» (восемь). У «Сокола» ни одного балла и 11-е промежуточное место. Завтра, 7 октября, команды проведут повторный матч в Мичуринске. Начало в 18:30.