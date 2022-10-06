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Общество6 октября 2022 15:57

В Курской области продолжается централизация "скорой"

К городской станции присоединили уже 21 районное отделение
Кристина ГОРБАТЕНКО
В региональной службе скорой медицинской помощи работают более ста бригад

В региональной службе скорой медицинской помощи работают более ста бригад

Фото: Архив "КП"

В службе скорой медицинской помощи Курской области продолжается централизация. На данный момент к городской станции присоединили уже 21 отделение «скорой» районов. Так, с 1 октября в единую службу СМП региона вошли подстанции Касторенского, Горшеченского, Тимского, Черемисиновского и Советского районов.

- Централизация позволила повысить уровень готовности службы к оперативному реагированию в чрезвычайных ситуациях и оказанию медицинской помощи пострадавшим, - говорят в областной администрации.

Сейчас в службе скорой медицинской помощи региона работают более ста бригад, из них десять реанимационных, одна психиатрическая и четыре педиатрических. В автопарке – 176 автомобилей, из них 83% моложе пяти лет.