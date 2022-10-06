Под Курском огонь повредил два жилых дома

Пожар произошел во Льгове Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 6 октября в 12:59. На улице Московская во Льгове горел дом.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По прибытии огнеборцы незамедлительно начали тушить пожар. Загорание было локализовано в 13:20, справиться с огнем удалось в 14:00. Пожар тушил17 человек и семь единиц техники.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что в результате пожара огнем повреждены два жилых дома, надворная постройка и баня. К счастью, никто не пострадал. Ущерб и причину пожара выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».