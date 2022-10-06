В Курске семь улиц остались без горячей воды

Горячей воды не будет до 7 октября Фото: Архив "КП"

В курском филиале ПАО «Квадра» сообщили, что специалисты начали срочный ремонт ветхого участка тепломагистрали по улице Павлуновского. По предварительным данным, повреждение трубопровода произошло в результате внешней коррозии металла.

Ремонтные работы будут выполнять до 7 октября. На это время горячую воду отключат на семи улицах:

Чехова, 38, 4, 8, 6, 11/52, 9, 2;

Павлуновского, 1, 5, 7, 48а, 48в, 65а;

Ломоносова, 4, 18/20, 30а, 34/50;

Дзержинского, 65/2;

Чернышевского, 17, 14, 15,1 6, 70, 72, 68;

Большевиков, 97;

50 лет Октября, 13,15,15а.

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