Курские музеи участвуют в Международном конкурсе

Всего на конкурс поступило более 130 видеороликов Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Музей Победы объявил начало онлайн-голосования Международного конкурса видеороликов о музейных экспозициях «Музеи о Победе». В проекте участвует и Курская область. Регион представляют музей «Военно-исторического поискового центра «Курган» и филиал «Курского областного краеведческого музея» военно-исторический музей «Юные защитники Родины».

- В своих видеоработах экскурсоводы рассказали об экспонатах, посвященных боевым и трудовым подвигам советского народа в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн, - рассказали в областной администрации.

Всего на конкурс поступило свыше 130 видеороликов из более чем 120 музеев России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и Молдовы. Для онлайн-голосования эксперты отобрали 80 лучших работ, ознакомиться с ними можно до 31 октября на сайте.

Итоги конкурса подведут 3 ноября в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.