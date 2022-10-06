В Курске на ПЛК ремонтируют внутриквартальный проезд

Работы выполняют на участке длиной около 500 метров Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

На проспекте Ленинского Комсомола начали ремонтировать внутриквартальный проезд. Работы выполняют на участке длиной около 500 метров. Эта дорога обеспечивает проезд к заводу резинотехнических изделий, медицинскому центру, военкомату Сеймского и Центрального округов Курска, объектам торговли и жилым домам.

Объект включен в план реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год, однако, как сообщили в региональном комитете транспорта и дорог, работы выполняют досрочно.

Специалисты провели планировку поверхностного слоя старого дорожного покрытия и начали устройство основания дороги из щебеночно-песчаных смесей. На следующем этапе проведут устройство выравнивающего слоя из черного щебня, для усиления основания проезжей части, а также выполнят укладку двух слоев асфальтобетонного покрытия.

В завершении ремонта на участке установят новые дорожные знаки и нанесут разметку из термопластика.