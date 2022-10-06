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Здоровье6 октября 2022 8:49

Под Курском за счет благотворительного фонда отремонтировали медпункт

Отделение будет обслуживать 11 населенных пунктов
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Многие медучреждения региона нуждаются в реконструкции

Многие медучреждения региона нуждаются в реконструкции

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В поселке Черемушки Курского района после капитального ремонта вновь открылось Петринское отделение общей врачебной практики. Медицинскую помощь в учреждении будут оказывать врач, зубной врач, фельдшер, акушерка и две медицинские сестры. Предусмотрены физиокабинет и палата дневного пребывания для пациентов.

Ремонт сделали за счет благотворительного фонда в 2021-2022 годах, сумма затрат составила почти 10 млн рублей.

- Отделение будет обслуживать 11 населенных пунктов, в которых проживает свыше двух тысяч взрослых и более 400 детей. Благодарю фонд за оказанную поддержку, – сказал вице-губернатор Курской области Андрей Белостоцкий.

В 2022 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в Курской области отремонтируют пять поликлиник и семь ФАПов. Кроме того, построят 29 новых ФАПов и офисов врача общей практики, пообещали власти региона.