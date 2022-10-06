Сбер в поддержку малого бизнеса Черноземья запустил быстрое оформление онлайн-кредитов

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С начала 2022 года Центрального-Черноземный банк Сбербанка выдал более 3700 онлайн-кредитов для малого бизнеса на сумму 15 млрд рублей. Средняя сумма кредита составила 4 млн рублей.

Сбербанк специально для малого бизнеса разработал уникальный сервис «Кредитный потенциал». С его помощью любой предприниматель, даже не являющийся клиентом банка, может всего за несколько минут узнать свой максимальный персональный лимит и другие условия беззалогового и залогового кредитования на различные бизнес-цели.

Для расчета кредитного потенциала не требуется предоставление каких-либо документов, сумма лимита не ограничена и определяется исходя из объёма бизнеса и платёжеспособности заёмщика.

Сервис доступен клиентам Сбербанка — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также предприятиям малого бизнеса, не имеющим расчетный счет в банке. Сервис предоставляется в интернет-банке СберБизнес.

Антон Каменев, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО СберБанк:

«Ранее Сбербанк запустил "Кредитный потенциал" для физических лиц, и мы видим его высокую востребованность у клиентов. Сегодня аналогичный сервис стал доступен предприятиям малого бизнеса. Весь процесс — от подачи заявки до зачисления денег на счёт — занимает всего несколько минут, происходит полностью онлайн, не требует оформления бумажных документов и посещения офиса банка. Кроме того, онлайн-кредиты Сбера для малого бизнеса теперь доступны и в выходные дни. Предприниматели могут использовать такие онлайн-кредиты на финансирование любых целей — модернизацию производства, пополнение оборотных средств, транспорт, недвижимость и т.п.».

Подробности можно уточнить в отделении банка или на сайте sberbank.ru.