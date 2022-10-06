В Курской области заболеваемость ковид идет на спад

12 человек находятся на ИВЛ Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 6 октября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 145 847 подтвержденных случав заболевания коронавирусом. В том числе 201 - за минувшие сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 259 человек, на ИВЛ – 12 (десять – инвазивная, двое – неинвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии в регионе от ковид скончались 2513 человек. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

В управлении Роспотребнадзора по Курской области с 3 по 14 октября будет работать горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

Специалисты ведомства ответят на вопросы о том, где и как сделать прививку, о составе вакцин, о профилактике гриппа и ОРВИ, об использования медицинских масок и противоэпидемических ограничениях.