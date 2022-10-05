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Общество5 октября 2022 16:44

Более тысячи пожилых курян переселят в соцучреждения на время холодов

Уже переехали 500 человек
Кристина ГОРБАТЕНКО
Нуждающимся курянам также оказывают помощь по ремонту печей и электропроводки

Нуждающимся курянам также оказывают помощь по ремонту печей и электропроводки

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области особенно позаботятся об одиноких престарелых курянах в период холодов. Как рассказали в областной администрации, их переселят в другие жилища.

Так, на данный момент уже 500 человек переехали к родственникам, в учреждения здравоохранения и социального профиля. Всего переселить планируют более тысячи.

Добавим, в регионе порядка 16 тысяч граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, шесть тысяч из них проживают в многодетных семьях. Нуждающимся оказывают помощь по ремонту печей и электропроводки.

Кроме того, главное управление МЧС России по Курской области напоминает о необходимости соблюдения правил эксплуатации электроприборов и печного отопления в осенне-зимний период.