Более тысячи пожилых курян переселят в соцучреждения на время холодов

Нуждающимся курянам также оказывают помощь по ремонту печей и электропроводки Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области особенно позаботятся об одиноких престарелых курянах в период холодов. Как рассказали в областной администрации, их переселят в другие жилища.

Так, на данный момент уже 500 человек переехали к родственникам, в учреждения здравоохранения и социального профиля. Всего переселить планируют более тысячи.

Добавим, в регионе порядка 16 тысяч граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, шесть тысяч из них проживают в многодетных семьях. Нуждающимся оказывают помощь по ремонту печей и электропроводки.

Кроме того, главное управление МЧС России по Курской области напоминает о необходимости соблюдения правил эксплуатации электроприборов и печного отопления в осенне-зимний период.