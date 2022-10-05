Курские "Русичи" впервые стартуют в Суперлиге

Матч с «Темп-СУМЗ-УГМК» пройдет в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА

Впервые курская баскетбольная команда "Русичи" стартует в Суперлиге - втором по силе дивизионе российского мужского чемпионата.

8 октября в 19.00 в Спортивно-концертном комплексе куряне начнут новый сезон матчем против «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды. Соперник является прошлогодним бронзовым призером Суперлиги. Всего же уральская команда завоевывала один раз серебряные (2015/2016) и четыре раза бронзовые медали лиги (2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022)!

Как сообщалось ранее, курское «Динамо» начало розыгрыш Премьер-лиги с победы в Омске. Наибольший вклад в победу над «Нефтяником» внесла Эва Лисец.