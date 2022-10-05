В Глушковском районе Курской области появится телевизионный ретранслятор

Телевизионный ретранслятор построят в селе Попово-Лежачи Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Скоро в селе Попово-Лежачи Глушковского района появится телевизионный ретранслятор, предназначенный для покрытия эфирным телевизионным вещанием поселка Теткино. В Российской телевизионной и радиовещательной сети уже завершили работу по проектированию этого сооружения.

- Наша основная задача – обеспечить бесперебойное телерадиовещание на территории Российской Федерации. Учитывая сложившуюся обстановку, принято решение в минимально короткие сроки организовать телевизионное вещание в поселке Теткино по временной схеме, - рассказал генеральный директор РТРС Андрей Романченко.

С июня 2022 года в поселке транслируют федеральные версии пакетов РТРС-1 и РТРС-2. С 5 августа контент до объекта доставляют по волоконно-оптическим линиям связи, это позволило транслировать в эфир региональную версию пакета РТРС-1.

Завершить строительство основного телевизионного ретранслятора планируют к концу 2023 года.