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Происшествия5 октября 2022 13:55

В Курске задержан мужчина, который находится в федеральном розыске

Курянина доставили в отдел полиции
Кристина ГОРБАТЕНКО
Мужчина находится в розыске за неуплату алиментов

Мужчина находится в розыске за неуплату алиментов

Фото: Архив "КП"

В Курске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местного жителя, который находился в федеральном розыске за совершение преступления.

Росгвардейцы заметили мужчину во время патрулирования в микрорайоне Волокно. Их внимание он привлек, потому что был сильно пьяным. В ходе проверки личности, правоохранители установили, что 41-летний мужчина находится в федеральном розыске за неуплату алиментов.

В региональной Росгвардии сообщили, что для дальнейшего разбирательства местного жителя доставили в отдел полиции.