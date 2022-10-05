В Курске задержан мужчина, который находится в федеральном розыске

Мужчина находится в розыске за неуплату алиментов Фото: Архив "КП"

В Курске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местного жителя, который находился в федеральном розыске за совершение преступления.

Росгвардейцы заметили мужчину во время патрулирования в микрорайоне Волокно. Их внимание он привлек, потому что был сильно пьяным. В ходе проверки личности, правоохранители установили, что 41-летний мужчина находится в федеральном розыске за неуплату алиментов.

В региональной Росгвардии сообщили, что для дальнейшего разбирательства местного жителя доставили в отдел полиции.