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Общество5 октября 2022 12:52

В Курской области проживают 40 человек старше ста лет

Из них 35 – женщины
Кристина ГОРБАТЕНКО
В регионе проживают 378 407 пенсионеров

В регионе проживают 378 407 пенсионеров

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Как сообщают в областной администрации, на сегодняшний день в регионе проживают 378 407 пенсионеров, что составляет около 35% от общей численности населения. Среди них – 40 человек в возрасте старше ста лет: 35 женщин и пять мужчин.

Самой пожилой жительнице из Суджанского района исполнилось 105 лет. А самому пожилому жителю – 103 года, он проживает в Пристенском районе.

В Курской области основная часть пенсионеров получает страховую пенсию по старости. Ее средний размер составляет чуть более 18 тысяч рублей. 20% пожилых людей продолжают работать. Самые пожилые работающие пенсионеры – это 86-летний мужчина и 89-летняя женщина.