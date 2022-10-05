В Курской области легковушка насмерть сбила велосипедистку

Женщина скончалась на месте ДТП Фото: Архив "КП"

Как рассказывают в региональном УГИБДД, 4 октября примерно в 19:30 59-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавиа», на 62 километре автодороги «Курск – Льгов – Рыльск» сбил 37-летнюю женщину-велосипедиста.

В результате ДТП женщина-велосипедист скончалась на месте. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Всего 4 октября в Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла в Щигровском районе примерно в 10:00 на улице Красная. По предварительным данным, автомобиль «СЕАЗ-11113», под управлением 68-летнего водителя, столкнулся с мотоциклом «IRBIS Z1», за рулем которого был 45-летний водитель.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил ранения и был доставлен в больницу.