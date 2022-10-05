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Деловой Курск5 октября 2022 11:55

В Курской области завершают капремонт участка дороги М-2 «Крым»

Готовность пятикилометрового участка от обхода Обояни до границы с Белгородской областью составляет 94%
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

В Курской области капремонт участка дороги М-2 «Крым» с расширением до четырех полос выходит на финишную прямую. Общая готовность пятикилометрового участка от обхода Обояни до границы с Белгородской областью составляет 94%. Ввод участка в эксплуатацию запланирован в конце октября этого года, сообщили в обладминистрации.

На объекте капремонта с 598-го км по 603-й км продолжается устройство двух площадок отдыха, барьерного ограждения, опор линий электроосвещения. Выполнено расширение и усиление дорожной одежды, замена двух водопропускных труб, укреплены обочины, отремонтированы примыкания.

В ближайшее время специалистам предстоит установить 56 новых дорожных знаков, а на проезжую часть нанести разметку из термопластика.

Основным итогом капремонта станет расширение проезжей части до четырех полос с разделением транспортных потоков. Это обеспечит безопасное и комфортное транзитное сообщение между Курской областью и другими регионами Центрального федерального округа, добавили в Доме Советов.