В Курске к теплу подключили 84 дома

Отопление подают поэтапно Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курские теплоэнергетики продолжают подключение к центральной системе теплоснабжения потребителей.

Как сообщают в ПАО «Квадра», чтобы не допустить сбоев в работе оборудования, здания подключают поэтапно. Оперативность появления тепла в домах зависит как от действий энергетиков, так и от жилищных организаций, которые производят непосредственное подключение и наладку внутридомовых коммуникаций.

На данный момент отопление из центральной системы теплоснабжения получают 518 зданий, находящихся в зоне обслуживания филиала ПАО «Квадра». В их числе — 89 детсадов, 89 школ, 113 лечебных учреждений и 84 дома.

5 октября в соответствии с графиками подключения управляющие компании, ТСЖ и ЖСК приступят к централизованной подаче тепла жилому фонду во всех городских округах.