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Общество5 октября 2022 10:23

В Курске детей с ОВЗ приглашают на профильную смену "Без границ"

Программа поможет поддержать ребенка и улучшить коммуникативные навыки
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Заполнить заявку можно онлайн

Заполнить заявку можно онлайн

Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 17 по 23 октября в Спортивно-оздоровительном центре им. В. Терешковой пройдет инклюзивная профильная смена «Без границ». Программа направлена на социально-психологическую реабилитацию детей. Ее проведут по методу Терапевтического отдыха: ребята будут стрелять из лука, лепить из полимерной глины, варить мыло, декорировать свечи.

Участие в смене поможет стабилизировать самооценку ребенка, поддержать и улучшить коммуникативные навыки, взаимодействовать в команде. К ней присоединятся дети и подростки в возрасте от семи до 12 лет с ограниченными возможностями, из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Прямо сейчас идет набор для детей, не имеющих каких-либо нарушений. Чтобы подать заявку, нужно заполнить форму по ссылке (https://forms.gle/GEyGB6xV4zTDAaP79).

Организатор: Автономная некоммерческая организация «Центр социально-психологического сопровождения, коррекции и реабилитации «Феникс».