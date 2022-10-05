В Курске детей с ОВЗ приглашают на профильную смену "Без границ"

Заполнить заявку можно онлайн Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 17 по 23 октября в Спортивно-оздоровительном центре им. В. Терешковой пройдет инклюзивная профильная смена «Без границ». Программа направлена на социально-психологическую реабилитацию детей. Ее проведут по методу Терапевтического отдыха: ребята будут стрелять из лука, лепить из полимерной глины, варить мыло, декорировать свечи.

Участие в смене поможет стабилизировать самооценку ребенка, поддержать и улучшить коммуникативные навыки, взаимодействовать в команде. К ней присоединятся дети и подростки в возрасте от семи до 12 лет с ограниченными возможностями, из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Прямо сейчас идет набор для детей, не имеющих каких-либо нарушений. Чтобы подать заявку, нужно заполнить форму по ссылке (https://forms.gle/GEyGB6xV4zTDAaP79).

Организатор: Автономная некоммерческая организация «Центр социально-психологического сопровождения, коррекции и реабилитации «Феникс».