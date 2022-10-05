Мобилизованным курянам предлагают оставить питомцев в приюте

В регионе продолжается частичная мобилизация Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мобилизованные куряне, у которых нет возможности оставить свою собаку на время службы родственникам или знакомым, могут обратиться в специализированные приюты для животных, сообщает администрация региона.

По информации Дома Советов, в Курской области готовы оказать помощь и принять собак на временное содержание четыре организации:

- ООО «Добрый город» - г. Курск, Льговский поворот, 5Е;

- Курская региональная общественная зоозащитная организация «Право жить» - д. Лобазовка Октябрьского района;

- ООО «Милена» - д. Новые Дворы, д. 31А в Фатежском районе;

- АО «САБ по уборке г. Курска» - д. Чаплыгина, Курский район.

Каждый приют готов принять от пяти до десяти собак.

Кроме того, «Добрый город» по отдельной заявке готов взять на передержку кошек.

Все животные для размещения в приютах должны быть вакцинированы от основных болезней. Владелец обязан предъявить документ, подтверждающий призыв в рамках частичной мобилизации.

Список организаций, готовых позаботиться о домашних животных мобилизованных россиян, опубликован также на портале «Объясняем.рф». В таблице собраны названия и адреса приютов в регионах России.