От ковид умерла 83-летняя курянка

В регионе продолжается вакцинация против ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 5 октября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 145 646 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 257 - за последние сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 262 человека, на ИВЛ – десять (девять – инвазивная, один – неинвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии в регионе от ковид скончались 2513 человек. В том числе за последние сутки - женщина 83 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В управлении Роспотребнадзора по Курской области с 3 по 14 октября будет работать горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

Специалисты ведомства ответят на вопросы о том, где и как сделать прививку, о составе вакцин, о профилактике гриппа и ОРВИ, об использования медицинских масок и противоэпидемических ограничениях.