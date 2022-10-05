5 октября курский "Авангард" встретится с махачкалинским "Динамо"

Игра состоится на стадионе "Трудовые резервы" Фото: Светлана ВОЛКОВА

На стадионе "Трудовые резервы" 5 октября пройдет матч четвертого раунда ФОНБЕТ Кубка России. "Авангард" встретится с махачкалинским "Динамо" - командой Первой лиги.

Курский клуб уже преодолел две кубковые стадии. Во втором раунде "Авангард" переиграл московский "Сахалинец" - 2:0, в матче третьего раунда куряне оказались сильнее тамбовского "Спартака" - 3:2. Для команды из Махачкалы предстоящий поединок станет первым в текущем розыгрыше Кубка страны.

Клуб из Дагестана уверенно идет в группе лидеров Первой лиги, занимая на данный момент восьмую строчку в турнирной таблице. Команды между собой встречались 20 раз: восемь побед на счету курян, десять матчей выиграли махачкалинцы, две встречи завершились вничью.