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Спорт5 октября 2022 6:32

5 октября курский "Авангард" встретится с махачкалинским "Динамо"

Матч пройдет в Курске
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Игра состоится на стадионе "Трудовые резервы"

Игра состоится на стадионе "Трудовые резервы"

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На стадионе "Трудовые резервы" 5 октября пройдет матч четвертого раунда ФОНБЕТ Кубка России. "Авангард" встретится с махачкалинским "Динамо" - командой Первой лиги.

Курский клуб уже преодолел две кубковые стадии. Во втором раунде "Авангард" переиграл московский "Сахалинец" - 2:0, в матче третьего раунда куряне оказались сильнее тамбовского "Спартака" - 3:2. Для команды из Махачкалы предстоящий поединок станет первым в текущем розыгрыше Кубка страны.

Клуб из Дагестана уверенно идет в группе лидеров Первой лиги, занимая на данный момент восьмую строчку в турнирной таблице. Команды между собой встречались 20 раз: восемь побед на счету курян, десять матчей выиграли махачкалинцы, две встречи завершились вничью.