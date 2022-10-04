Курский боксер стал лучшим на всероссийском турнире в Москве

Михаил Ковалев (в центре). Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Курский боксер Михаил Ковалев завоевал золотую медаль всероссийских соревнований по боксу памяти двукратного Олимпийского чемпиона Бориса Лагутина, которые прошли в Москве. Воспитанник Натальи Усовой в весовой категории 50 кг выиграл все три боя и стал лучшим, выполнив норматив кандидата в мастера спорта России.

Как сообщалось ранее, курское «Динамо» начало розыгрыш Премьер-лиги с победы в Омске. Наибольший вклад в победу над «Нефтяником» внесла Эва Лисец.

Тем временем, курский «Авангард» не смог забить в двух матчах подряд впервые с октября 2021 года. Подопечные Дениса Гершуна не побеждают три матча кряду.