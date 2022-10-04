Куряне самостоятельно потушили пожар в своем доме

Во время пожара никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 4 октября в 15:59. Горел дом в хуторе Колодезек Мантуровского района.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

- По прибытии пожарного подразделения в 16:10 возгорание было ликвидировано хозяевами при помощи подручных средств. В результате пожара в жилом доме на кухне огнем повреждена газовая колонка и стена на площади два квадратных метра, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Во время пожара никто не пострадал. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».