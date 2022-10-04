С 11 октября в Курской области возможны перебои с телерадиовещанием

Будет приостановлено вещание 20 цифровых эфирных телеканалов и FM-радиостанций Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В областной администрации сообщают, что с 11 по 21 октября специалисты будут проводить работы по демонтажу оборудования. В связи с этим возможно отключение цифровых пакетов программ и радиопередатчиков, также будет отсутствовать вещание на объектах РТС Большое Солдатское, Мантурово и Кривецкие Буды.

Помимо этого, с 17 октября специалисты Курского ОРТПЦ проведут профилактические работы сооружений на РТС Курск и объектах области. На время проведения технических работ будет приостановлено вещание 20 цифровых эфирных телеканалов и FM-радиостанций.

Подробный график проведения профилактических работ размещен на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения трансляции», а также в личном кабинете зрителя и мобильном приложении «Телегид» во вкладке «Вещание».