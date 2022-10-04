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Общество4 октября 2022 13:58

В Курчатовском районе Курской области заканчивают ремонт дороги через село Дроняево

Протяженность объекта составляет полтора километра
Кристина ГОРБАТЕНКО
Осталось восстановить геометрические параметры обочин

Осталось восстановить геометрические параметры обочин

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курчатовском районе подходит к концу ремонт дороги через село Дроняево. Протяженность объекта – полтора километра. Работы выполняли в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». Начались они в середине сентября.

В областной администрации сообщают, что на предыдущих этапах специалисты провели устройство основания трассы из песчано-щебеночной смеси и уложили выравнивающий слой асфальтобетона.

Сейчас дорожники завершили укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Специалисты проверили качество выполненных работ и дали положительное заключение. На завершающем этапе планируют восстановить геометрические параметры обочин.