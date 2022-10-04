В Курской области в 626 жилых домах включили отопление

3 октября в регионе приступили к централизованной подаче отопления Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области 3 октября приступили к централизованной подаче отопления. На данный момент тепло подается в 2014 социальных учреждениях: 254 детских сада; 523 учреждения образования; 548 объектов здравоохранения; 128 учреждений с круглосуточным пребыванием людей; 561 учреждение культуры.

Помимо этого, в областной администрации сообщили, что отопление включили и в 626 жилых домах. Это составляет 17% процентов от всех домов с центральным теплоснабжением в регионе – всего их 3641.

Так, полностью теплоснабжение запущено в домах, расположенных в Глушковском, Дмитриевском, Касторенском, Поныровском, Пристенском, Советском, Тимском районах, а также в городе Льгове.

Для оперативного решения вопросов, связанных с началом отопительного сезона и координацией деятельности управляющих компаний по устранению аварийных ситуаций на внутридомовых сетях системы теплоснабжения, в государственной жилищной инспекции работает телефон горячей линии 74-70-42.