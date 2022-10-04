В 2022 году вертолет санавиации в Курской области совершил 133 вылета

18 человек были доставлены в федеральные медицинские центры Фото: Архив "КП"

В Курской области, несмотря на ограничение использования воздушного пространства, продолжают доставлять пациентов силами санитарной авиации в областную больницу, а также федеральные медицинские центры. Однако каждый полет требует дополнительного согласования и разрешения, сообщают в обладминистрации.

Так, с начала 2022 года вертолет санавиации в регионе совершил 133 вылета, эвакуированы были 104 пациента, в том числе 17 детей, из них пять - в возрасте до года. 18 человек были доставлены в федеральные медицинские центры за пределы региона.

Комитет здравоохранения области подал заявку в Минздрав России на выделение дополнительных 47 миллионов рублей для того, чтобы обеспечить полеты до конца года.