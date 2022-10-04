В Курской области более 230 тысяч человек привились от гриппа

Всего в регионе привить от гриппа планируют свыше 640 тысяч человек Фото: Архив "КП"

Региональный Роспотребнадзор, информирует, что в Курской области за прошедшую неделю ОРВИ заболели 10 358 человек. До сих пор лучшим способом защиты от этого серьезного заболевания является ежегодная вакцинация против гриппа.

Так, за счет федерального бюджета в регион поступило 291 810 доз вакцины. Это вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». По последним данным, привито уже около 235 000 человек, из них 83 000 – дети.

Всего, по информации регионального комитета здравоохранения, привить в нашей области от гриппа планируют свыше 640 тысяч человек.

Лица из групп риска, определенных национальным календарем профилактических прививок, могут получить прививку против гриппа бесплатно в медицинских организациях по месту жительства, работы или учебы. Также действует прививочный центр на втором этаже торгового комплекса «МегаГРИНН» в Курске.