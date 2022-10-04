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Происшествия4 октября 2022 11:29

30-летняя курянка зарезала знакомого

Тело мужчины увидели прохожие
Кристина ГОРБАТЕНКО
Убийство произошло в Касторенском районе

Убийство произошло в Касторенском районе

Фото: Архив "КП"

Горшеченский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 30-летней женщины в убийстве.

В региональном СУ СК рассказывают, 8 августа 2022 года пьяная курянка была в подъезде дома на улице 20 лет Победы поселка Олымский Касторенского района. Там из-за личной неприязни она один раз ударила ножом в грудь своего 53-летнего знакомого.

От полученного ранения мужчина скончался на улице. Там его обнаружили прохожие.

- В ходе расследования следователем в короткий срок собраны достаточные доказательства причастности женщины к этому преступлению, - говорят в СУ СК.

Сейчас материалы уголовного дела направлены для судебного рассмотрения.