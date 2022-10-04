В Курске в ДТП пострадал 49-летний мужчина

Авария произошла на улице Карла Маркса Фото: Архив "КП"

Авария произошла 3 октября примерно в 15:35 в районе дома № 12 по улице Карла Маркса. Как рассказывают в региональном УГИБДД, автомобиль «Датсун ОН-ДО», под управлением 35-летнего водителя, столкнулся с автомобилем «Ниссан Кашкай», за рулем которого была 40-летняя женщины-водителя.

В результате ДТП 49-летний пассажир автомобиля «Датсун» получил ранения и был доставлен в больницу. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

3 октября еще одна авария произошла примерно в 00:00 на 481 километре автодороги «Москва-Белгород». По предварительным данным, 44-летний водитель, управляя автомобилем «Лада-2115», не справился с управлением транспортного средства и врезался в отбойный брус.

В результате ДТП водитель получил ранения и был доставлен в больницу.